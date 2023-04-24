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Завершити війну можна лише поверненням кордонів 1991 року – Буданов

Події 11:20   24.04.2023
Кирило Буданов
начальник ГУР Міноборони України
Завершити війну можна лише поверненням кордонів 1991 року – Буданов Фото: gur.gov.ua

Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразку 91 року. Неможливо вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій.

Автор: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України

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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразку 91 року.…".