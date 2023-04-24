Завершити війну можна лише поверненням кордонів 1991 року – Буданов
Фото: gur.gov.ua
Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразку 91 року. Неможливо вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій.
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Ви читали новину: «Завершити війну можна лише поверненням кордонів 1991 року – Буданов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 11:20;
Кореспондент Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразку 91 року.…".