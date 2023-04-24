Завершити війну можна лише поверненням кордонів 1991 року – Буданов

Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразку 91 року. Неможливо вже завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій.