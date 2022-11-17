Синєгубов закликав мешканців Харкова бути в укриттях: можливий ракетний удар

Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари ворога по Харківській області.

“Дорогі жителі Харкова та області: максимально знаходитесь в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Станом на 07:42 повітряну тривогу оголошено у всіх східних та ряді центральних областей України.

Спостерігачі інформують про можливий запуск ракет авіацією РФ.