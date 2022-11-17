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Синєгубов закликав мешканців Харкова бути в укриттях: можливий ракетний удар

Суспільство 07:42   17.11.2022
Оксана Горун
Синєгубов закликав мешканців Харкова бути в укриттях: можливий ракетний удар

Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари ворога по Харківській області.

“Дорогі жителі Харкова та області: максимально знаходитесь в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Є інформація про можливі ракетні удари ворога по нашій області”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Станом на 07:42 повітряну тривогу оголошено у всіх східних та ряді центральних областей України.

Карта повітряних тривог

Спостерігачі інформують про можливий запуск ракет авіацією РФ.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 07:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов попередив про можливі ракетні удари ворога по Харківській області".