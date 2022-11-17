Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях: возможен ракетный удар
Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах врага по Харьковской области.
«Дорогие жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области», — написал Синегубов в telegram.
По состоянию на 07:42 воздушная тревога объявлена во всех восточных и ряде центральных областей Украины.
Наблюдатели информируют о возможном запуске ракет авиацией РФ.
Читайте также: После обстрела Харьковщины 100 тыс. потребителей еще без света — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях: возможен ракетный удар»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 07:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах врага по Харьковской области".