Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях: возможен ракетный удар

Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах врага по Харьковской области.

«Дорогие жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области», — написал Синегубов в telegram.

По состоянию на 07:42 воздушная тревога объявлена во всех восточных и ряде центральных областей Украины.

Наблюдатели информируют о возможном запуске ракет авиацией РФ.