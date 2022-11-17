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Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях: возможен ракетный удар

Общество 07:42   17.11.2022
Оксана Горун
Синегубов призвал жителей Харькова быть в укрытиях: возможен ракетный удар

Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах врага по Харьковской области.

«Дорогие жители Харькова и области: максимально находитесь в укрытиях, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Есть информация о возможных ракетных ударах врага по нашей области», — написал Синегубов в telegram.

По состоянию на 07:42 воздушная тревога объявлена во всех восточных и ряде центральных областей Украины.

Карта воздушных тревог
Фото: alerts.in.ua

Наблюдатели информируют о возможном запуске ракет авиацией РФ.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 07:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил о возможных ракетных ударах врага по Харьковской области".