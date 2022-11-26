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Троє поранених у Куп’янську на Харківщині після ракетного обстрілу

Суспільство 12:31   26.11.2022
Оксана Якушко
Троє поранених у Куп’янську на Харківщині після ракетного обстрілу

Поранено трьох мирних жителів після того, як окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

26 листопада російські військові обстріляли м. Куп‘янськ: відбулось займання гаражів. Вранці російські військові ЗС РФ здійснили мінометний обстріл міста, зазнали пошкоджень приватні будинки. Є постраждалі: 68-річний та 69-річний чоловіки і 81-річна жінка.

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Троє поранених у Куп’янську на Харківщині після ракетного обстрілу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 12:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранено трьох мирних жителів після того, як окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".