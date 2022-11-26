Трое раненых в Купянске на Харьковщине после ракетного обстрела
Ранены три мирных жителя после того, как оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.
26 ноября российские военные обстреляли г. Купянск: произошло возгорание гаражей. Утром российские военные ВС РФ совершили минометный обстрел города, получили повреждения частные дома. Есть пострадавшие: 68-летний и 69-летний мужчины и 81-летняя женщина.
При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 12:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранены три мирных жителя после того, как оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".