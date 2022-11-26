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Трое раненых в Купянске на Харьковщине после ракетного обстрела

Общество 12:31   26.11.2022
Оксана Якушко
Трое раненых в Купянске на Харьковщине после ракетного обстрела

Ранены три мирных жителя после того, как оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

26 ноября российские военные обстреляли г. Купянск: произошло возгорание гаражей. Утром российские военные ВС РФ совершили минометный обстрел города, получили повреждения частные дома. Есть пострадавшие: 68-летний и 69-летний мужчины и 81-летняя женщина.

При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 12:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранены три мирных жителя после того, как оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.".