Трое раненых в Купянске на Харьковщине после ракетного обстрела

Ранены три мирных жителя после того, как оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

26 ноября российские военные обстреляли г. Купянск: произошло возгорание гаражей. Утром российские военные ВС РФ совершили минометный обстрел города, получили повреждения частные дома. Есть пострадавшие: 68-летний и 69-летний мужчины и 81-летняя женщина.

При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).