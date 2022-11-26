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Синегубов: Один пострадавший после утреннего удара по Купянску на Харьковщине

Общество 09:40   26.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Один пострадавший после утреннего удара по Купянску на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

По Харькову удары в сутки не зафиксированы, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

«Около 17 часов россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших.

После полуночи в результате ударов по Купянску загорелись 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, тоже нет.

«Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются», – отметил Синегубов.

Пиротехники в течение суток обезвредили 297 взрывоопасных предметов. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается, минная опасность в области остается высокой.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 09:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову удары в сутки не зафиксированы, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.".