Синегубов: Один пострадавший после утреннего удара по Купянску на Харьковщине

По Харькову удары в сутки не зафиксированы, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

«Около 17 часов россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших.

После полуночи в результате ударов по Купянску загорелись 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, тоже нет.

«Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются», – отметил Синегубов.

Пиротехники в течение суток обезвредили 297 взрывоопасных предметов. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается, минная опасность в области остается высокой.