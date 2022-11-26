Синегубов: Один пострадавший после утреннего удара по Купянску на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
По Харькову удары в сутки не зафиксированы, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты в течение суток наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.
«Около 17 часов россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших.
После полуночи в результате ударов по Купянску загорелись 6 гаражей. Пострадавших, к счастью, тоже нет.
«Уже утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются», – отметил Синегубов.
Пиротехники в течение суток обезвредили 297 взрывоопасных предметов. Процесс разминирования в Харьковской области продолжается, минная опасность в области остается высокой.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 09:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову удары в сутки не зафиксированы, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.".