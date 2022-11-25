Синегубов рассказал, кто еще остается без электричества на Харьковщине

Восстановлено электроснабжение почти всех жителей Харьковской области, без света остаются 5 тысяч потребителей в городе Купянск.

Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Энергетики области восстановили электроснабжение почти всех потребителей, которых обесточили в результате последней атаки российских оккупантов. Специалисты продолжают работу, чтобы вернуть энергоснабжение еще 5 тысячам потребителей в Купянске», — написал он.

Также Синегубов напомнил, что для снижения электропотребления и стабилизации системы были применены графики почасовых отключений.

Напомним, что около 14:30 23 ноября по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области были применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Утром 25 ноября в области еще оставались без света 100 тысяч потребителей.

Также напомним, что АО «Харьковоблэнерго» обнародовало новый график почасовых отключений с 28 ноября по 4 декабря.