Синегубов рассказал, кто еще остается без электричества на Харьковщине
Восстановлено электроснабжение почти всех жителей Харьковской области, без света остаются 5 тысяч потребителей в городе Купянск.
Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Энергетики области восстановили электроснабжение почти всех потребителей, которых обесточили в результате последней атаки российских оккупантов. Специалисты продолжают работу, чтобы вернуть энергоснабжение еще 5 тысячам потребителей в Купянске», — написал он.
Также Синегубов напомнил, что для снижения электропотребления и стабилизации системы были применены графики почасовых отключений.
Напомним, что около 14:30 23 ноября по Украине, в том числе на Харьковщине, начал пропадать свет. По словам главы ОВА Олега Синегубова, ракетных ударов по критической инфраструктуре региона не было, однако для всей области были применены аварийные отключения из-за повреждений общей системы. Утром 25 ноября в области еще оставались без света 100 тысяч потребителей.
Также напомним, что АО «Харьковоблэнерго» обнародовало новый график почасовых отключений с 28 ноября по 4 декабря.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 20:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановлено электроснабжение почти всех жителей Харьковской области, без света остаются 5 тысяч потребителей в городе Купянск. ".