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На Харьковщине 100 тысяч потребителей до сих пор без света — Синегубов

Общество 09:42   25.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине 100 тысяч потребителей до сих пор без света — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остаются жители шести громад. В Харькове электричество есть у всех.

«Все потребители Харькова уже со светом. По области остаются частично без электричества около 100 тысяч потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской громад, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют запитать в течение дня», — сообщил Синегубов.

Глава ХОВА отметил, что процесс восстановления продолжается. В Харьковской области действуют графики, которые предполагают более длительные отключения, если они понадобятся для стабилизации работы системы.

  • Читайте также: В Харькове без света 150 тыс жителей, в области — почти 300 тыс — Синегубов

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 09:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остаются жители шести громад. В Харькове электричество есть у всех".