На Харьковщине 100 тысяч потребителей до сих пор без света — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остаются жители шести громад. В Харькове электричество есть у всех.
«Все потребители Харькова уже со светом. По области остаются частично без электричества около 100 тысяч потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской громад, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют запитать в течение дня», — сообщил Синегубов.
Глава ХОВА отметил, что процесс восстановления продолжается. В Харьковской области действуют графики, которые предполагают более длительные отключения, если они понадобятся для стабилизации работы системы.
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Напомним, на Харьковщине заработали «Пункти незламності». Какие там условия, показали мэр Харькова и пресс-служба ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остаются жители шести громад. В Харькове электричество есть у всех".