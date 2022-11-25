На Харьковщине 100 тысяч потребителей до сих пор без света — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света остаются жители шести громад. В Харькове электричество есть у всех.

«Все потребители Харькова уже со светом. По области остаются частично без электричества около 100 тысяч потребителей: часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской громад, а также часть Змиевской, Балаклейской и Шевченковской. Их энергетики планируют запитать в течение дня», — сообщил Синегубов.

Глава ХОВА отметил, что процесс восстановления продолжается. В Харьковской области действуют графики, которые предполагают более длительные отключения, если они понадобятся для стабилизации работы системы.

Напомним, на Харьковщине заработали «Пункти незламності». Какие там условия, показали мэр Харькова и пресс-служба ХОВА.