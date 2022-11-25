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На Харківщині 100 тисяч споживачів досі без світла – Синєгубов

Суспільство 09:42   25.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині 100 тисяч споживачів досі без світла – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла залишаються мешканці шести громад. У Харкові електрика є у всіх.

“Усі споживачі Харкова вже зі світлом. По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина мешканців Ізюмської, Куп’янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської та Шевченківської. Їх енергетики планують заживити протягом дня”, – повідомив Синєгубов.

Голова ХОВА зазначив, що процес відновлення продовжується. У Харківській області діють графіки, які передбачають триваліші відключення, якщо вони знадобляться для стабілізації роботи системи.

  • Читайте також: У Харкові ще без світла 150 тис жителів, в області – майже 300 тис – Синєгубов

    • Нагадаємо, на Харківщині запрацювали “Пункти незламності”. Які там умови, показали мер Харкова та пресслужба ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 09:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла залишаються мешканці шести громад. У Харкові електрика є у всіх".