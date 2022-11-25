На Харківщині 100 тисяч споживачів досі без світла – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла залишаються мешканці шести громад. У Харкові електрика є у всіх.
“Усі споживачі Харкова вже зі світлом. По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина мешканців Ізюмської, Куп’янської, Борівської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської та Шевченківської. Їх енергетики планують заживити протягом дня”, – повідомив Синєгубов.
Голова ХОВА зазначив, що процес відновлення продовжується. У Харківській області діють графіки, які передбачають триваліші відключення, якщо вони знадобляться для стабілізації роботи системи.
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Нагадаємо, на Харківщині запрацювали “Пункти незламності”. Які там умови, показали мер Харкова та пресслужба ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла залишаються мешканці шести громад. У Харкові електрика є у всіх".