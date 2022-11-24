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Які умови в “пунктах незламності” в Харкові та області (фото, відео)

Суспільство 17:55   24.11.2022
Елена Нагорная
Які умови в “пунктах незламності” в Харкові та області (фото, відео)

На Харківщині через повне знеструмлення регіону напередодні відкрилося близько 300 “пунктів незламності”, повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов. Це і приміщення, і спеціальні намети, де люди можуть перечекати відсутність електроенергії.

Це “пункт незламності” у Харкові на вулиці Владислава Зубенка, який обладнали надзвичайники.

У такому наметі жителі у разі тривалого вимкнення світла можуть отримати базові послуги безкоштовно. Зокрема, тут є м’який диван, стіл, електроплитка, мікрохвильова піч, щоб розігрівати їжу, вода і чайник, ноутбук і монітор, щоб переглядати національний телемарафон, а також аптечка.

“Пункт незламності” обладнаний генератором та опалюється.


Фото: В’ячеслав Хитрін

А це пункт у Чугуївському районі, який відвідав голова ХОВА Олег Синєгубов. Тут також можна зігрітися, приготувати їжу, випити гарячого чаю і зарядити гаджети.

Раніше Синєгубов повідомляв, що кількість таких пунктів у регіоні планують довести до 600. У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, буде 200 “пунктів незламності”.

“Тут підготовлені всі умови, і можу вам сказати, що такі пункти будуть відкриті у всіх районах міста Харкова”, – сказав міський голова.

Дізнатися, де розташований найближчий «пункт незламності» можна  за інтерактивною картою.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 17:55;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині через повне знеструмлення регіону напередодні відкрилося близько 300 “пунктів незламності”, повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов. Це і приміщення, і спеціальні намети, де люди можуть перечекати відсутність електроенергії.".