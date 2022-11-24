Терехов: Ми організуємо понад 200 пунктів обігріву в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що зараз комунальні служби відновлюють систему подачі води до будинків.

«Ми пережили з вами дуже важку ніч та дуже важкий день. Я пишаюся кожним харків’янином, я пишаюся нашими мужніми комунальними службами. Я пишаюся нашими енергетиками. Я гордий за свою команду. Нині ми розпочали подачу електроенергії. Повірте, це було архіскладно»

«Зараз підключаємо житлові будинки. Почав працювати міський електротранспорт, працює метрополітен. Ми відновлюємо систему подачі води до будинків. Вчетверте за цей час ми відновлюємо практично з нуля подачу тепла».

«Зараз я перебуваю в одному із пунктів обігріву. Ми організуємо понад 200 пунктів обігріву, так званих «пунктів незламності». Тут все організовано для того, щоб люди змогли перебувати тут добу, доки енергетики, у разі потреби, відновлюватимуть систему енергопостачання. Тут підготовлені всі умови, і можу сказати, що такі пункти будуть відкриті по всіх районах міста Харкова.