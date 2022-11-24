Терехов: Мы организуем более 200 пунктов обогрева в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что сейчас коммунальные службы восстанавливают систему подачу воды в дома.
«Мы пережили с вами очень тяжелую ночь и очень тяжелый день. Я горжусь каждым харьковчанином, я горжусь нашими мужественными коммунальными службами. Я горжусь нашими энергетиками. Я горд за свою команду. Сейчас мы начали подачу электроэнергии. Поверьте, это было архисложно»
«Сейчас подключаем жилые дома. Начал работать городской электротранспорт, работает метрополитен. Мы восстанавливаем систему подачу воды в дома. Четвертый раз за это время мы восстанавливаем практически с нуля подачу тепла».
«Сейчас я нахожусь в одном из пунктов обогрева. Мы организуем более 200 пунктов обогрева, так называемых «пунктов незламності». Здесь все организовано для того, чтобы люди смогли пребывать здесь сутки до тех пор, пока энергетики, в случае необходимости, будут восстанавливать систему энергоснабжения. Здесь подготовлены все условия, и могу вам сказать, что такие пункты будут открыты по всем районам города Харькова.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 16:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что сейчас коммунальные службы восстанавливают систему подачу воды в дома.".