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Мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка в эфире

Общество 16:17   24.11.2022
Оксана Якушко
Мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка в эфире

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о штрафе за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским головой Игорем Тереховым.

Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона «Единые новости» применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона, говорится в постановлении.

Поэтому он должен заплатить штраф в размере 3400 грн.

Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому официальные интернет-представительства Харьковского городского головы в Facebook и Telegram должны быть на государственном языке.

Постановления еще не вступили в силу. Мэр Харькова может обжаловать их до 4 декабря.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 16:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о штрафе за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским головой Игорем Тереховым.".