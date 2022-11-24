Мэра Харькова Терехова оштрафовали за использование русского языка в эфире
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о штрафе за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским головой Игорем Тереховым.
Харьковский городской голова Игорь Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона «Единые новости» применял негосударственный язык, чем нарушил часть первую статьи 12 Закона, говорится в постановлении.
Поэтому он должен заплатить штраф в размере 3400 грн.
Также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому официальные интернет-представительства Харьковского городского головы в Facebook и Telegram должны быть на государственном языке.
Постановления еще не вступили в силу. Мэр Харькова может обжаловать их до 4 декабря.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень вынес постановление о штрафе за нарушение Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Харьковским городским головой Игорем Тереховым.".