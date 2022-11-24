Мера Харкова Терехова оштрафували за використання російської мови в ефірах
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень виніс ухвалу про штраф за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим.
Харківський міський голова Ігор Терехов у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону «Єдині новини» застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону, зазначено у постанові.
Через це він має заплатити штрафу у розмірі 3400 грн.
Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої офіційні інтернет-представництва Харківського міського голови у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.
Постанови ще не набрали чинності. Мер Харкова може оскаржити їх до 4 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 16:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень виніс ухвалу про штраф за порушення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Харківським міським головою Ігорем Тереховим.".