Какие условия в «пунктах незламності» в Харькове и области (фото, видео)

На Харьковщине в связи с полным обесточиванием региона накануне открылось около 300 «пунктів незламності», сообщал председатель ОВА Олег Синегубов. Это и помещения, и специальные палатки, где люди могут переждать отсутствие электроэнергии.

Это «пункт незламності» в Харькове на улице Владислава Зубенко, который оборудовали чрезвычайники.

В такой палатке жители в случае длительного отключения света могут получить базовые услуги бесплатно. В частности, здесь есть мягкий диванчик, стол, электроплитка, микроволновка, чтобы разогревать пищу, вода и чайник, ноутбук и монитор, чтобы просматривать национальный телемарафон, а также аптечка.

«Пункт незламності» оболрудован генератором и отапливается.



Фото: Вячеслав Хитрин

А это пункт в Чугуевском районе, который посетил председатель ХОВА Олег Синегубов. Здесь также можно согреться, приготовить еду, выпить горячего чая и зарядить гаджеты.

Ранее Синегубов сообщал, что количество таких пунктов в регионе планируют довести до 600. В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, будет 200 «пунктів незламності».

«Здесь подготовлены все условия, и могу вам сказать, что такие пункты будут открыты по всем районам города Харькова», — сказал городской голова.

Узнать, где расположен ближайший «пункт незламності» — можно по интерактивной карте.