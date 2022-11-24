Какие условия в «пунктах незламності» в Харькове и области (фото, видео)
На Харьковщине в связи с полным обесточиванием региона накануне открылось около 300 «пунктів незламності», сообщал председатель ОВА Олег Синегубов. Это и помещения, и специальные палатки, где люди могут переждать отсутствие электроэнергии.
Это «пункт незламності» в Харькове на улице Владислава Зубенко, который оборудовали чрезвычайники.
В такой палатке жители в случае длительного отключения света могут получить базовые услуги бесплатно. В частности, здесь есть мягкий диванчик, стол, электроплитка, микроволновка, чтобы разогревать пищу, вода и чайник, ноутбук и монитор, чтобы просматривать национальный телемарафон, а также аптечка.
«Пункт незламності» оболрудован генератором и отапливается.
Фото: Вячеслав Хитрин
А это пункт в Чугуевском районе, который посетил председатель ХОВА Олег Синегубов. Здесь также можно согреться, приготовить еду, выпить горячего чая и зарядить гаджеты.
Ранее Синегубов сообщал, что количество таких пунктов в регионе планируют довести до 600. В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, будет 200 «пунктів незламності».
«Здесь подготовлены все условия, и могу вам сказать, что такие пункты будут открыты по всем районам города Харькова», — сказал городской голова.
Узнать, где расположен ближайший «пункт незламності» — можно по интерактивной карте.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в связи с полным обесточиванием региона накануне открылось около 300 «пунктів незламності», сообщал председатель ОВА Олег Синегубов. Это и помещения, и специальные палатки, где люди могут переждать отсутствие электроэнергии.".