«Харьковоблэнерго» обнародовал график отключений электричества на Харьковщине

Новый график почасовых отключений света в Харьковской области можно посмотреть на сайте.

«Харьковоблэнерго» обнародовало новый график почасовых отключений с 28 ноября по 4 декабря.

Графика имеет 12 очередей отключений:

1 очередь 14:00 — 17:00

2 очередь 15:00 — 18:00

3 очередь 17:00 — 20:00

4 очередь 18:00 — 21:00

5 очередь 19:00 — 22:00

6 очередь 07:00 — 10:00

7 очередь 08:00 — 11:00

8 очередь 09:00 — 12:00

9 очередь 10:00 — 13:00

10 очередь 11:00 — 14:00

11 очередь 12:00 — 15:00

12 очередь 13:00 — 16:00.

Чтобы узнать, когда и где будут выключать свет, нужно посмотреть график на сайте «Харьковоблэнерго».