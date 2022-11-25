«Харьковоблэнерго» обнародовал график отключений электричества на Харьковщине
Новый график почасовых отключений света в Харьковской области можно посмотреть на сайте.
«Харьковоблэнерго» обнародовало новый график почасовых отключений с 28 ноября по 4 декабря.
Графика имеет 12 очередей отключений:
1 очередь 14:00 — 17:00
2 очередь 15:00 — 18:00
3 очередь 17:00 — 20:00
4 очередь 18:00 — 21:00
5 очередь 19:00 — 22:00
6 очередь 07:00 — 10:00
7 очередь 08:00 — 11:00
8 очередь 09:00 — 12:00
9 очередь 10:00 — 13:00
10 очередь 11:00 — 14:00
11 очередь 12:00 — 15:00
12 очередь 13:00 — 16:00.
Чтобы узнать, когда и где будут выключать свет, нужно посмотреть график на сайте «Харьковоблэнерго».
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график почасовых отключений света в Харьковской области можно посмотреть на сайте.".