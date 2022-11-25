“Харківобленерго” оприлюднив графік відключень електрики на Харківщині

Новий графік погодинних відключень світла у Харківській області можна переглянути на сайті.

“Харківобленерго” оприлюднило новий графік погодинних відключень з 28 листопада по 4 грудня.



Графік має 12 черг відключень:

1 черга 14:00 – 17:00

2 черга 15:00 – 18:00

3 черга 17:00 – 20:00

4 черга 18:00 – 21:00

5 черга 19:00 – 22:00

6 черга 07:00 – 10:00

7 черга 08:00 – 11:00

8 черга 09:00 – 12:00

9 черга 10:00 – 13:00

10 черга 11:00 – 14:00

11 черга 12:00 – 15:00

12 черга 13:00 – 16:00.

Щоб дізнатися, коли і де вимикатимуть світло, потрібно переглянути графік на сайті “Харківобленерго”.