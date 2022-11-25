“Харківобленерго” оприлюднив графік відключень електрики на Харківщині
Новий графік погодинних відключень світла у Харківській області можна переглянути на сайті.
“Харківобленерго” оприлюднило новий графік погодинних відключень з 28 листопада по 4 грудня.
Графік має 12 черг відключень:
1 черга 14:00 – 17:00
2 черга 15:00 – 18:00
3 черга 17:00 – 20:00
4 черга 18:00 – 21:00
5 черга 19:00 – 22:00
6 черга 07:00 – 10:00
7 черга 08:00 – 11:00
8 черга 09:00 – 12:00
9 черга 10:00 – 13:00
10 черга 11:00 – 14:00
11 черга 12:00 – 15:00
12 черга 13:00 – 16:00.
Щоб дізнатися, коли і де вимикатимуть світло, потрібно переглянути графік на сайті “Харківобленерго”.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік погодинних відключень світла у Харківській області можна переглянути на сайті.".