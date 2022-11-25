Синєгубов розповів, хто на Харківщині ще залишається без електрики

Відновлено електропостачання майже всіх мешканців Харківської області, без світла залишаються 5 тисяч споживачів у місті Куп’янськ.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Енергетики області відновили електропостачання майже всіх споживачів, яких знеструмило внаслідок останньої атаки російських окупантів. Фахівці продовжують роботу, щоб повернути енергопостачання ще 5 тисячам споживачам у Куп’янську“, – написав він.

Також Синєгубов нагадав, що для зниження електроспоживання та стабілізації системи було застосовано графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, що близько 14:30 23 листопада по Україні, зокрема на Харківщині, почало зникати світло. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону не було, проте для всієї області було застосовано аварійні відключення через пошкодження загальної системи. Вранці 25 листопада в області ще залишалися без світла 100 тисяч споживачів.

Також нагадаємо, що АТ «Харківобленерго» оприлюднило новий графік погодинних відключень з 28 листопада по 4 грудня.