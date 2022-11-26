Синєгубов: Один постраждалий після ранкового удару по Куп’янську на Харківщині
По Харкову ударів на добу не зафіксовано, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.
Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.
Близько 17 години росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.
Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає.
«Вже зранку окупанти знову нанесли артилерійській удари по Куп’янську. Попередньо – один постраждалий. Деталі уточнюються», – зазначив Синєгубов.
Піротехніки протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2022 в 09:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову ударів на добу не зафіксовано, повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.".