Житель Харківщини може отримати до п’яти років за “знамя великой страны”

Фанат “совка” з Харківщини з 2021 року постив зображення прапора СРСР у соцмережах, за що тепер може поплатитися.

“Мешканець Лозової з 2021 року поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, фотографії, на яких зображений червоний прапор із серпом і молотом, підозрюваний підписував як “знамя великой страны”, “самый дорогой флаг” тощо”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За публічну ностальгію за радянським минулим 59-річному лозівчанину повідомили про підозру за фактом поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.