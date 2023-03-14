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Житель Харківщини може отримати до п’яти років за “знамя великой страны”

Суспільство 11:53   14.03.2023
Оксана Горун
Житель Харківщини може отримати до п’яти років за “знамя великой страны”

Фанат “совка” з Харківщини з 2021 року постив зображення прапора СРСР у соцмережах, за що тепер може поплатитися.

“Мешканець Лозової з 2021 року поширював у забороненій в Україні соціальній мережі дописи із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, фотографії, на яких зображений червоний прапор із серпом і молотом, підозрюваний підписував як “знамя великой страны”, “самый дорогой флаг” тощо”, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За публічну ностальгію за радянським минулим 59-річному лозівчанину повідомили про підозру за фактом поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму на території України (ч. 1 ст. 436-1 КК України). Санкція цієї статті передбачає до п’яти років обмеження або позбавлення волі із можливою конфіскацією майна.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фанат “совка” з Харківщини з 2021 року постив зображення прапора СРСР у соцмережах, за що тепер може поплатитися".