Житель Харьковщины может получить до пяти лет за «знамя великой страны»
Фанат «совка» из Харьковщины с 2021 года постил изображения флага СССР в соцсетях, за что теперь может поплатиться.
«Житель Лозовой с 2021 года распространял в запрещенной в Украине социальной сети сообщения с изображением символики коммунистического тоталитарного режима. В частности, фотографии, на которых изображен красный флаг с серпом и молотом, подозреваемый подписывал как «знамя великой страны», «самый дорогой флаг» и т.д.» — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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За публичную ностальгию по советскому прошлому 59-летнему лозовчанину сообщили о подозрении по факту распространения символики коммунистического тоталитарного режима на территории Украины (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы с возможной конфискацией имущуства.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фанат «совка» из Харьковщины с 2021 года постил изображения флага СССР в соцсетях, за что теперь может поплатиться".