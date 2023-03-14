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Житель Харьковщины может получить до пяти лет за «знамя великой страны»

Общество 11:53   14.03.2023
Оксана Горун
Житель Харьковщины может получить до пяти лет за «знамя великой страны»

Фанат «совка» из Харьковщины с 2021 года постил изображения флага СССР в соцсетях, за что теперь может поплатиться.

«Житель Лозовой с 2021 года распространял в запрещенной в Украине социальной сети сообщения с изображением символики коммунистического тоталитарного режима. В частности, фотографии, на которых изображен красный флаг с серпом и молотом, подозреваемый подписывал как «знамя великой страны», «самый дорогой флаг» и т.д.» — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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За публичную ностальгию по советскому прошлому 59-летнему лозовчанину сообщили о подозрении по факту распространения символики коммунистического тоталитарного режима на территории Украины (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы с возможной конфискацией имущуства.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фанат «совка» из Харьковщины с 2021 года постил изображения флага СССР в соцсетях, за что теперь может поплатиться".