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У Харківській області зросла захворюваність на грип та ГРВІ

Суспільство 17:05   20.03.2023
Виктория Яковенко
У Харківській області зросла захворюваність на грип та ГРВІ

З початку епідсезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Харківській області захворіли 65183 особи, з них дітей – 20191.

Про це повідомили у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”. Порівняно з попереднім тижнем фахівці відзначили зростання показника захворюваності на 22,3%.

«Як за рахунок дітей – на 25,6%, так і дорослих – на 20,9%, ймовірно, за рахунок захворюваності на COVID-19», – припустили в лабцентрі.

Зокрема, у Харкові на грип та ГРВІ з 13 по 19 березня захворіло 1046 осіб, з них 31% – діти, повідомили у Харківській міській раді. Порівняно з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 37%. Госпіталізовано за тиждень 181 особу, з них 16% – діти до 17 років.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 182,98 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (20,91 на 100 тис. населення), додали у лабцентрі.

Читайте також: «Бачимо поступове зростання захворюваності»: ситуація з COVID на Харківщині

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 17:05;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку епідсезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Харківській області захворіли 65183 особи, з них дітей – 20191.".