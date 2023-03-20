В Харьковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С начала эпидсезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 65183 человека, из них детей — 20191.

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины». По сравнению с предыдущей неделей специалисты отметили рост показателя заболеваемости на 22,3%.

«Как за счет детей – на 25,6%, так и взрослых – на 20,9%, вероятно, за счет заболеваемости COVID-19», — предположили в лабцентре.

В частности, в Харькове гриппом и ОРВИ с 13 по 19 марта заболели 1046 человек, из них 31% — дети, сообщили в Харьковском городском совете. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 37%. Госпитализирован за неделю 181 человек, из них 16% — дети до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Красноградском районе – 182,98 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Купянском (20,91 на 100 тыс. населения), добавили в лабцентре.