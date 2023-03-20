Live
  • Понедельник 20.03.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.85
    • 🟢

В Харьковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Общество 17:05   20.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С начала эпидсезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 65183 человека, из них детей — 20191.

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины». По сравнению с предыдущей неделей специалисты отметили рост показателя заболеваемости на 22,3%.

«Как за счет детей – на 25,6%, так и взрослых – на 20,9%, вероятно, за счет заболеваемости COVID-19», — предположили в лабцентре.

В частности, в Харькове гриппом и ОРВИ с 13 по 19 марта заболели 1046 человек, из них 31% — дети, сообщили в Харьковском городском совете. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 37%. Госпитализирован за неделю 181 человек, из них 16% — дети до 17 лет.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Красноградском районе – 182,98 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Купянском (20,91 на 100 тыс. населения), добавили в лабцентре.

Читайте также: «Видим постепенный рост заболеваемости»: ситуация с COVID на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

16:37
Во вторник на Салтовке трамваи на несколько часов сменят маршруты
16:02
В Харькове будут судить сотрудников «ЮЖД»: наворовали топливо на 110 тыс грн
15:16
Лозовская и Красноградская громады получат мощные генераторы — ХОВА
13:15
Призывал «дружить» с оккупантами: на Харьковщине задержали коллаборанта
12:47
Из прифронтовых населенных пунктов Харьковщины волонтеры эвакуировали животных

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 17:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала эпидсезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 65183 человека, из них детей — 20191.".