В Харьковской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
С начала эпидсезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 65183 человека, из них детей — 20191.
Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины». По сравнению с предыдущей неделей специалисты отметили рост показателя заболеваемости на 22,3%.
«Как за счет детей – на 25,6%, так и взрослых – на 20,9%, вероятно, за счет заболеваемости COVID-19», — предположили в лабцентре.
В частности, в Харькове гриппом и ОРВИ с 13 по 19 марта заболели 1046 человек, из них 31% — дети, сообщили в Харьковском городском совете. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 37%. Госпитализирован за неделю 181 человек, из них 16% — дети до 17 лет.
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Красноградском районе – 182,98 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Купянском (20,91 на 100 тыс. населения), добавили в лабцентре.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 17:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала эпидсезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области заболели 65183 человека, из них детей — 20191.".