У Харкові адвокат, на якого завели справу про хуліганство, дав хабар поліції
У Харкові затримали “на гарячому” адвоката, коли той передавав співробітниці поліції хабар у 800 доларів.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, у квітні адвокат попросив дізнавачку за гроші закрити кримінальне провадження, яке було відкрито за фактом вчинення ним хуліганських дій. Співробітниця поліції повідомила керівництву про пропозицію хабаря.
“9 травня адвокат прийшов до службового кабінету дізнавачки та надав їй 800 доларів за уникнення кримінальної відповідальності. Проте домовитись не вийшло, правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України”, – розповіли у прокуратурі.
Адвокату повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Читайте також: Вимагав хабарі: затримали одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові адвокат, на якого завели справу про хуліганство, дав хабар поліції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 20:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали “на гарячому” адвоката, коли той передавав співробітниці поліції хабар у 800 доларів.".