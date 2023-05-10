У Харкові адвокат, на якого завели справу про хуліганство, дав хабар поліції

У Харкові затримали “на гарячому” адвоката, коли той передавав співробітниці поліції хабар у 800 доларів.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, у квітні адвокат попросив дізнавачку за гроші закрити кримінальне провадження, яке було відкрито за фактом вчинення ним хуліганських дій. Співробітниця поліції повідомила керівництву про пропозицію хабаря.

“9 травня адвокат прийшов до службового кабінету дізнавачки та надав їй 800 доларів за уникнення кримінальної відповідальності. Проте домовитись не вийшло, правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України”, – розповіли у прокуратурі.

Адвокату повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.