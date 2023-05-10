В Харькове адвокат, на которого завели дело о хулиганстве, дал взятку полиции

В Харькове задержали «на горячем» адвоката, когда тот передавал сотруднице полиции взятку в 800 долларов.

Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, в апреле адвокат попросил дознавателя за деньги закрыть уголовное производство, которое было открыто по факту совершения им хулиганских действий. Сотрудница полиции сообщила руководству о предложении взятки.

«9 мая адвокат пришел в служебный кабинет правоохранителя и дал ей 800 долларов за избежание уголовной ответственности. Однако договориться не получилось, правоохранители задержали мужчину «на горячем» в порядке ст. 208 УПК Украины», — рассказали в прокуратуре.

Адвокату сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.