В Харькове адвокат, на которого завели дело о хулиганстве, дал взятку полиции
В Харькове задержали «на горячем» адвоката, когда тот передавал сотруднице полиции взятку в 800 долларов.
Как сообщают в Харьковской облпрокуратуре, в апреле адвокат попросил дознавателя за деньги закрыть уголовное производство, которое было открыто по факту совершения им хулиганских действий. Сотрудница полиции сообщила руководству о предложении взятки.
«9 мая адвокат пришел в служебный кабинет правоохранителя и дал ей 800 долларов за избежание уголовной ответственности. Однако договориться не получилось, правоохранители задержали мужчину «на горячем» в порядке ст. 208 УПК Украины», — рассказали в прокуратуре.
Адвокату сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали «на горячем» адвоката, когда тот передавал сотруднице полиции взятку в 800 долларов.".