Брал взятки: задержали одного из начальников Госпродпотребслужбы Харьковщины

СБУ ликвидировала коррупционную схему в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Злоумышленники требовали деньги с представителей украинских компаний, экспортирующих агропродукцию.

По данным СБУ, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. В схему он также привлек своего подчиненного – инспектора.

За взятки дельцы обещали аграриям «беспрепятственную» выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. За «услуги» преступники требовали 100 дол. за один грузовик с товаром.

В случае неуплаты дельцы угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры получения разрешительных документов.

«Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантами за «сертификацию» 20 фур с украинским зерном», — рассказали правоохранители.

Организатора схемы правоохранители поймали «на горячем» – при получении второй части взятки.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также планируется объявление о подозрении его сообщнику, добавили в СБУ.