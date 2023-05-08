Брал взятки: задержали одного из начальников Госпродпотребслужбы Харьковщины
СБУ ликвидировала коррупционную схему в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Злоумышленники требовали деньги с представителей украинских компаний, экспортирующих агропродукцию.
По данным СБУ, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. В схему он также привлек своего подчиненного – инспектора.
За взятки дельцы обещали аграриям «беспрепятственную» выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции. За «услуги» преступники требовали 100 дол. за один грузовик с товаром.
В случае неуплаты дельцы угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры получения разрешительных документов.
«Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения неправомерной выгоды фигурантами за «сертификацию» 20 фур с украинским зерном», — рассказали правоохранители.
Организатора схемы правоохранители поймали «на горячем» – при получении второй части взятки.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Также планируется объявление о подозрении его сообщнику, добавили в СБУ.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ ликвидировала коррупционную схему в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Злоумышленники требовали деньги с представителей украинских компаний, экспортирующих агропродукцию.".