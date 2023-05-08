Вимагав хабарі: затримали одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини
СБУ ліквідувала корупційну схему у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Зловмисники вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують агропродукцію.
За даними СБУ, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Він також залучив свого підлеглого – інспектора.
За хабарі ділки обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума «данини» становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром.
У випадку несплати злочинці погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.
«Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за «сертифікацію» 20 фур з українським зерном», – розповіли правоохоронці.
Організатора схеми правоохоронці піймали «на гарячому» – під час отримання другої частини хабаря.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Також планується оголошення про підозру його спільнику, додали в СБУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 15:02;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ ліквідувала корупційну схему у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Зловмисники вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують агропродукцію.".