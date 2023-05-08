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Вимагав хабарі: затримали одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини

Суспільство 15:02   08.05.2023
Виктория Яковенко
Вимагав хабарі: затримали одного з керівників Держпродспоживслужби Харківщини Фото: СБУ

СБУ ліквідувала корупційну схему у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Зловмисники вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують агропродукцію.

За даними СБУ, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Він також залучив свого підлеглого – інспектора.

За хабарі ділки обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції. Сума «данини» становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром.

У випадку несплати злочинці погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

«Співробітники СБУ поетапно задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за «сертифікацію» 20 фур з українським зерном», – розповіли правоохоронці.

Організатора схеми правоохоронці піймали «на гарячому» – під час отримання другої частини хабаря.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також планується оголошення про підозру його спільнику, додали в СБУ.

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Фото: СБУ

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 15:02;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ ліквідувала корупційну схему у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. Зловмисники вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують агропродукцію.".