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П’ять поранених та 39 КАБів: Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:55   23.07.2024
Оксана Горун
П’ять поранених та 39 КАБів: Синєгубов про добу на Харківщині

Минулої доби армія РФ скинула на Харківську область 39 КАБів, вночі зафіксували кілька обстрілів – з РСЗВ та із застосуванням дронів. Подробиці повідомив начальник ХОВА.

23 липня, 00:05, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з БПЛА травмований 42-річний чоловік. 23 липня, 03:17, Дергачівський р-н, с. Лісне. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ горів гараж. 23 липня, 00:05, Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів будинок”, – перелічив наслідки нічних обстрілів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби, за його даними, постраждали: 30-річна мешканка Руської Лозової (через артобстріл близько 17:00 22 липня); мешканка села Подоли Куп’янського району; 75-річна жінка у селі Сенькове Куп’янського району; 58-річний чоловік у селі Іванчуківка Ізюмського району (це село обстрілювали двічі вранці 22 липня). Також руйнування є в селі Глушківка Куп’янського району та Лісному Малоданилівської громади.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 08:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби армія РФ скинула на Харківську область 39 КАБів, вночі зафіксували кілька обстрілів – з РСЗВ та із застосуванням дронів. Подробиці повідомив начальник ХОВА".