ЗС РФ просунулися у двох місцях фронту на Харківщині: дані ISW та DeepState
Армія РФ продовжує просуватися в селі Піщане Куп’янського району, а також – у Вовчанську.
Про просування ЗС РФ у Піщаному повідомила команда аналітиків “DeepState”. Цієї ночі вони вкотре оновили карту фронту в цій локації.
Інститут вивчення війни (ISW), наводячи інформацію про те, що відбувається в Піщаному, посилався на російські джерела. Нових кадрів із геолокацією, що б підтвердили просування, немає.
“Російські військові блогери стверджують, що російські війська проводять зачистку на околиці села Піщане (на південний схід від Куп’янська) та просуваються на північ і захід від населеного пункту”, – зазначили аналітики ISW.
Також в актуальному зведенні Інститут вивчення війни повідомив, що у ЗС РФ є незначні просування на півночі та північному сході від Харкова.
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“Геолоковані кадри, що опубліковані 22 липня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Вовчанська (на північний схід від Харкова). Російські військові блогери стверджували, що російські війська просунулися далі в межах Вовчанська, до 100 метрів у лісовій зоні на захід” від Синельникового (на північний схід від Харкова та на південний захід від Вовчанська) та на північ від Стариці (на північ від Харкова), але ISW не побачив підтвердження цих претензій”, – прокоментували аналітики.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, isw, війна, купянское направление, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує просуватися в селі Піщане Куп’янського району, а також – у Вовчанську".