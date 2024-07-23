Live
  • Вт 23.07.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.34
  • EUR 45

ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState

Происшествия 08:01   23.07.2024
Оксана Горун
ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ продолжает продвигаться в селе Песчаное Купянского района, а также — в Волчанске.

О продвижении ВС РФ в Песчаном сообщила команда аналитиков «DeepState». Нынешней ночью они очередной раз обновили карту фронта в этой локации.

Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW), приводя информацию о происходящем в Песчаном, ссылался на российские источники. Новых подтверждающих кадров с геолокацией нет.

«Российские военные блогеры утверждают, что российские войска проводят зачистку на окраине села Песчаное (к юго-востоку от Купянска) и продвигаются к северу и западу от населенного пункта», — отметили аналитики ISW.

Также в актуальной сводке Институт изучения войны сообщил, что у ВС РФ есть незначительные продвижения на севере и северо-востоке от Харькова.

Читайте также: Полностью ли оккупировано Песчаное на Харьковщине — информация DeepState

«Геолокированные кадры, опубликованные 22 июля, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше в пределах Волчанска, до 100 метров в лесной зоне к западу от Синельниково (к северо-востоку от Харькова и к юго-западу от Волчанска) и к северу от Старицы (к северу от Харькова), но ISW не увидел подтверждения этих претензий», — прокомментировали аналитики.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 23 июля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 23 июля: как прошла ночь, сводка Генштаба
23.07.2024, 08:59
Делец захватил участок у озера и обустроил зону отдыха на Харьковщине
Делец захватил участок у озера и обустроил зону отдыха на Харьковщине
22.07.2024, 17:04
ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState
ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState
23.07.2024, 08:01
Квартиры в Харькове и области в июне были самыми дешевыми в Украине: аналитика
Квартиры в Харькове и области в июне были самыми дешевыми в Украине: аналитика
22.07.2024, 22:11
Возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 июля
Возможен дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 23 июля
22.07.2024, 19:26
Пять раненых и 39 КАБов: Синегубов о сутках на Харьковщине
Пять раненых и 39 КАБов: Синегубов о сутках на Харьковщине
23.07.2024, 08:55

Новости по теме:

19:56
Полностью ли оккупировано Песчаное на Харьковщине — информация DeepState
07:35
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
10:00
Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ
21:35
«К сожалению, остается возглавлять ОСГВ «Хортица» — DeepState о Содоле
07:31
Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца

Вы читали новость: «ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает продвигаться в селе Песчаное Купянского района, а также — в Волчанске".