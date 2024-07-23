ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState

Армия РФ продолжает продвигаться в селе Песчаное Купянского района, а также — в Волчанске.

О продвижении ВС РФ в Песчаном сообщила команда аналитиков «DeepState». Нынешней ночью они очередной раз обновили карту фронта в этой локации.

Институт изучения войны (ISW), приводя информацию о происходящем в Песчаном, ссылался на российские источники. Новых подтверждающих кадров с геолокацией нет.

«Российские военные блогеры утверждают, что российские войска проводят зачистку на окраине села Песчаное (к юго-востоку от Купянска) и продвигаются к северу и западу от населенного пункта», — отметили аналитики ISW.

Также в актуальной сводке Институт изучения войны сообщил, что у ВС РФ есть незначительные продвижения на севере и северо-востоке от Харькова.

«Геолокированные кадры, опубликованные 22 июля, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше в пределах Волчанска, до 100 метров в лесной зоне к западу от Синельниково (к северо-востоку от Харькова и к юго-западу от Волчанска) и к северу от Старицы (к северу от Харькова), но ISW не увидел подтверждения этих претензий», — прокомментировали аналитики.