ВС РФ продвинулись в двух местах фронта на Харьковщине: данные ISW и DeepState
Армия РФ продолжает продвигаться в селе Песчаное Купянского района, а также — в Волчанске.
О продвижении ВС РФ в Песчаном сообщила команда аналитиков «DeepState». Нынешней ночью они очередной раз обновили карту фронта в этой локации.
Институт изучения войны (ISW), приводя информацию о происходящем в Песчаном, ссылался на российские источники. Новых подтверждающих кадров с геолокацией нет.
«Российские военные блогеры утверждают, что российские войска проводят зачистку на окраине села Песчаное (к юго-востоку от Купянска) и продвигаются к северу и западу от населенного пункта», — отметили аналитики ISW.
Также в актуальной сводке Институт изучения войны сообщил, что у ВС РФ есть незначительные продвижения на севере и северо-востоке от Харькова.
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«Геолокированные кадры, опубликованные 22 июля, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше в пределах Волчанска, до 100 метров в лесной зоне к западу от Синельниково (к северо-востоку от Харькова и к юго-западу от Волчанска) и к северу от Старицы (к северу от Харькова), но ISW не увидел подтверждения этих претензий», — прокомментировали аналитики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, isw, война, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает продвигаться в селе Песчаное Купянского района, а также — в Волчанске".