Полностью ли оккупировано Песчаное на Харьковщине — информация DeepState
Село Песчаное Купянского района Харьковской области не под контролем врага, за населенный пункт идут бои, заявил в эфире «Киев24» соучредитель проекта «DeepState» Роман Погорелый.
Он пояснил, что ранее на карте красным цветом была обозначена часть села.
«Красная зона была нанесена, в частности, потому что в центральной части населенного пункта была вывешена московская тряпка. Но остается верхняя улица, на которой еще есть позиции Сил обороны. Также в западных частях села тоже в домах наши военные держатся», — сказал Погорелый.
Он отметил, что защитники делают все возможное, чтобы вытеснить оккупантов.
«Этот населенный пункт находится в низине, высоты — под контролем Сил обороны. Обстановка очень сильно и быстро меняется… По фактажу, в том числе и на карте, за населенный пункт ведутся бои, он еще не под контролем врага», — подытожил соучредитель проекта.
Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) ранее заявил, что кадры с геолокацией подтверждают захват ВС РФ села Песчаное, однако некоторые пропагандисты пишут о том, что контролируют населенный пункт не полностью.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: DeepState, песчаное, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Песчаное Купянского района Харьковской области не под контролем врага, за населенный пункт идут бои, заявил в эфире «Киев24» соучредитель проекта «DeepState» Роман Погорелый".