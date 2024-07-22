Чи повністю окуповане Піщане на Харківщині – інформація DeepState
Село Піщане Куп’янського району Харківської області не під контролем ворога, за населений пункт точаться бої, заявив в етері «Київ24» співзасновник проєкту «DeepState» Роман Погорілий.
Він пояснив, що раніше на мапі червоним кольором була позначена частина села.
“Червона зона була нанесена, зокрема, бо в центральній частині населеного пункту була вивішена московська ганчірка. Але залишається верхня вулиця, на якій ще є позиції Сил оборони. У західних частинах села теж у будинках наші військові тримаються”, – сказав Погорілий.
Він наголосив, що захисники роблять усе можливе, аби витіснити окупантів.
“Цей населений пункт перебуває в низині, висоти – під контролем Сил оборони. Обстановка дуже сильно і швидко змінюється… По фактажу, що зокрема є й на мапі, за населений пункт ведуться бої, він ще не під контролем ворога”, – зазначив співзасновник проєкту.
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше заявив, що кадри з геолокацією підтверджують захоплення ЗС РФ села Піщане, проте деякі пропагандисти пишуть, що контролюють населений пункт не повністю.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: DeepState, песчаное, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Піщане Куп’янського району Харківської області не під контролем ворога, за населений пункт точаться бої, заявив в етері «Київ24» співзасновник проєкту «DeepState» Роман Погорілий".