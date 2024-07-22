Live
  • Пн 22.07.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.49
  • EUR 45.19

Чи повністю окуповане Піщане на Харківщині – інформація DeepState

Суспільство 19:56   22.07.2024
Олена Нагорна
Чи повністю окуповане Піщане на Харківщині – інформація DeepState

Село Піщане Куп’янського району Харківської області не під контролем ворога, за населений пункт точаться бої, заявив в етері «Київ24» співзасновник проєкту «DeepState» Роман Погорілий.

Він пояснив, що раніше на мапі червоним кольором була позначена частина села.

“Червона зона була нанесена, зокрема, бо в центральній частині населеного пункту була вивішена московська ганчірка. Але залишається верхня вулиця, на якій ще є позиції Сил оборони. У західних частинах села теж у будинках наші військові тримаються”, – сказав Погорілий.

Він наголосив, що захисники роблять усе можливе, аби витіснити окупантів.

“Цей населений пункт перебуває в низині, висоти – під контролем Сил оборони. Обстановка дуже сильно і швидко змінюється… По фактажу, що зокрема є й на мапі, за населений пункт ведуться бої, він ще не під контролем ворога”, – зазначив співзасновник проєкту.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше заявив, що кадри з геолокацією підтверджують захоплення ЗС РФ села Піщане, проте деякі пропагандисти пишуть, що контролюють населений пункт не повністю.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Маленька козуля опинилася в пастці на підприємстві в Харкові: як її рятували
Маленька козуля опинилася в пастці на підприємстві в Харкові: як її рятували
22.07.2024, 20:31
Чи повністю окуповане Піщане на Харківщині – інформація DeepState
Чи повністю окуповане Піщане на Харківщині – інформація DeepState
22.07.2024, 19:56
Можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 липня
Можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 23 липня
22.07.2024, 19:26
Зникла з подвір’я: поліція Харківщини просить допомоги в пошуках дівчини
Зникла з подвір’я: поліція Харківщини просить допомоги в пошуках дівчини
22.07.2024, 18:26
“ФЕД” з Харкова під час війни торгує з постачальниками російського ВПК – ХАЦ
“ФЕД” з Харкова під час війни торгує з постачальниками російського ВПК – ХАЦ
22.07.2024, 13:09
Ділок захопив ділянку біля озера и і облаштував зону відпочинку на Харківщині
Ділок захопив ділянку біля озера и і облаштував зону відпочинку на Харківщині
22.07.2024, 17:04

Новини за темою:

07:35
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
10:00
Новий фронт на Харківщині? DeepState позначив сіру зону, коментар ДПСУ
21:35
“На жаль, досі залишається очолювати ОСУВ “Хортиця” – DeepState про Содоля
07:31
Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця
09:09
Біля Вовчанська підбили техніку, якою ворог облаштовував окопи – DeepState

Ви читали новину: «Чи повністю окуповане Піщане на Харківщині – інформація DeepState»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 19:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Піщане Куп’янського району Харківської області не під контролем ворога, за населений пункт точаться бої, заявив в етері «Київ24» співзасновник проєкту «DeepState» Роман Погорілий".