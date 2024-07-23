Пять раненых и 39 КАБов: Синегубов о сутках на Харьковщине
За минувшие сутки армия РФ сбросила на Харьковскую область 39 КАБов, ночью зафиксировали несколько обстрелов — из РСЗО и с применением дронов. Подробности сообщил начальник ХОВА.
«23 июля, 00:05, г. Купянск. В результате обстрела из БПЛА травмирован 42-летний мужчина. 23 июля, 03:17, Дергачевский р-н, с. Лесное. В результате вражеского обстрела из РСЗО горел гараж. 23 июля, 00:05, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горел дом», — сообщил о ночных ударах армии РФ начальник ХОВА Олег Синегубов.
В течение суток, по его данным, пострадали: 30-летняя жительница Русской Лозовой (из-за артобстрела около 17:00 22 июля); жительница села Подолы Купянского района; 75-летняя женщина в селе Сеньково Купянского района; 58-летний мужчина в селе Иванчуковка Изюмского района (это село обстреливали дважды утром 22 июля). Также разрушения есть в селе Глушковка Купянского района и Лесном Малоданиловской громады.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки армия РФ сбросила на Харьковскую область 39 КАБов, ночью зафиксировали несколько обстрелов — из РСЗО и с применением дронов. Подробности сообщил начальник ХОВА".