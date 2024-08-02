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ФАБ-500 “закидає” армія РФ Куп’янський район, є поранений (фото)

Події 10:08   02.08.2024
Оксана Горун
ФАБ-500 “закидає” армія РФ Куп’янський район, є поранений (фото)

Національна поліція повідомила про удари ФАБ-500 по двох населених пунктах у Харківській області за добу та опублікувала фото наслідків “прильотів”.

Бомби 1 серпня вдарили по селах Сенькове та Новоосинове у Харківській області.

“Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 у селі Сенькове пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди. Вибухові травми отримав цивільний чоловік. Через ворожий обстріл ФАБ-500 у селі Новоосинове пошкоджено десять житлових будинків, господарчі споруди. По селу Підвисоке росіяни завдали удари із застосуванням РСЗВ”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

наслідки обстрілів Харківської області 1 серпня 2024

Також протягом доби росіяни з артилерії вдарили по Куп’янську й селу Глушківка. У Куп’янську пошкоджений приватний будинок, у Глушківці спалахнула суха трава.

наслідки обстрілів Харківської області 1 серпня 2024 4

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наслідки обстрілів Харківської області 1 серпня 2024 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Національна поліція повідомила про удари ФАБ-500 по двох населених пунктах у Харківській області за добу та опублікувала фото наслідків “прильотів”".