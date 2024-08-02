ФАБ-500 «забрасывает» армия РФ Купянский район, есть раненый (фото)
Национальная полиция сообщила об ударах ФАБ-500 по двум населенным пунктам в Харьковской области за сутки и опубликовала фото последствий «прилетов».
Бомбы 1 августа ударили по селам Сеньково и Новоосиново в Харьковской области.
«В результате вражеского обстрела ФАБ-500 в селе Сеньково повреждены три жилых дома, хозяйственные постройки. Взрывные травмы получил гражданский мужчина. Из-за вражеских обстрелов ФАБ-500 в селе Новоосиново повреждены десять жилых домов, хозяйственные постройки. По селу Подвысокое россияне нанесли удары с применением РСЗО», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также в течение суток россияне артиллерией ударили по Купянску и селу Глушковка. В Купянске поврежден частный дом, в Глушковке загорелась сухая трава.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Национальная полиция сообщила об ударах ФАБ-500 по двум населенным пунктам в Харьковской области за сутки и опубликовала фото последствий «прилетов»".