Почти спокойные сутки: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 2 августа проинформировал, что «прилетало» по Купянскому району, обошлось без пострадавших.

По информации Синегубова, существенные последствия в течение суток были у двух обстрелов. Оба произошли в первой половине дня 1 августа в Купянске и одной из громад района.

«9:00, г. Купянск. В результате минометных обстрелов повреждены частный дом, крыша и окна. 12:55, Купянский район, Куриловская ТГ, с. Глушковка, открытая территория. В результате обстрела из РСЗО горела сухая трава, площадь пожара – 2 га», — проинформировал начальник ХОВА.