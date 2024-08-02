Почти спокойные сутки: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины
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Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 2 августа проинформировал, что «прилетало» по Купянскому району, обошлось без пострадавших.
По информации Синегубова, существенные последствия в течение суток были у двух обстрелов. Оба произошли в первой половине дня 1 августа в Купянске и одной из громад района.
«9:00, г. Купянск. В результате минометных обстрелов повреждены частный дом, крыша и окна. 12:55, Купянский район, Куриловская ТГ, с. Глушковка, открытая территория. В результате обстрела из РСЗО горела сухая трава, площадь пожара – 2 га», — проинформировал начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 2 августа проинформировал, что «прилетало» по Купянскому району, обошлось без пострадавших".