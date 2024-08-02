ISW: российские войска продвинулись в сторону Боровой на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) сообщил о незначительных продвижениях оккупантов и боях на Купянском и Харьковском направлениях.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 1 августа, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на востоке от Надии (к юго-западу от Сватово)», — сообщил Институт изучения войны в сводке за 1 августа.

Село Надия находится неподалеку от админграницы Харьковской и Луганской областей — по направлению на Боровую.

Российские источники также заявляли о продвижениях своих войск в районе Синьковки. Однако аналитики ISW не нашли подтверждений этой информации.

На Купянском направлении враг продолжает наступать в районе Степовой Новоселовки, Берестово, Песчаного, Колесниковки, Стельмаховки и Андреевки. Также захватчики уничтожают переправы через реку Оскол.

«Российские военные блогеры опубликовали 1 августа кадры, на которых якобы видно, как российские самолеты наносят удар по украинской переправе через реку Оскол возле Осинового (к югу от Купянска, на западном берегу реки Оскол) ракетой Х-38, что, вероятно, является частью продолжающихся российских усилий по деградации украинской логистики через реку Оскол и изоляции боевого пространства вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная», — прокомментировали в Институте изучения войны.

На Харьковском направлении в течение суток бои шли в районах Глубокого, Волчанска и Тихого. Подтвержденных изменений на линии фронта не было.