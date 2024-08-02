ISW: російські війська просунулися у бік Борової на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про незначні просування окупантів та бої на Куп’янському й Харківському напрямах.
“Геолоковані кадри, що опубліковані 1 серпня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на сході від Надії (на південний захід від Сватового)”, – повідомив Інститут вивчення війни у зведенні за 1 серпня.
Село Надія знаходиться неподалік від адмінкордону Харківської та Луганської областей – у напрямку на Борову.
Російські джерела також заявляли про просування своїх військ у районі Синьківки. Проте аналітики ISW не знайшли підтверджень цієї інформації.
На Куп’янському напрямку ворог продовжує наступати в районі Степової Новоселівки, Берестового, Піщаного, Колесниківки, Стельмахівки та Андріївки. Також загарбники знищують переправи через річку Оскіл.
“Російські військові блогери опублікували 1 серпня кадри, на яких нібито видно, як російські літаки завдають удару по українській переправі через річку Оскіл біля Осинового (на південь від Куп’янська, на західному березі річки Оскіл) ракетою Х-38, що, ймовірно, є частиною російських зусиль, що продовжуються, з деградації української логістики через річку Оскіл та ізоляції бойового простору вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна”, — прокоментували в Інституті вивчення війни.
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На Харківському напрямку протягом доби бої точилися в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підтверджених змін лінії фронту не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 07:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про незначні просування окупантів та бої на Куп’янському й Харківському напрямах".