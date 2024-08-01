ISW: війська РФ просунулися біля Куп’янська, на Харківському напрямку бої

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 31 липня повідомив, що ВС РФ мають просування на Харківщині – в районі Синьківки.

“Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська та на південний захід від Сватового на тлі російських наступів, що продовжуються, уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 31 липня. Геолоковані кадри, що опубліковані 31 липня, вказують на те, що російські війська просунулися на південний схід від Синьківки (на північний схід від Куп’янська). Додаткові геолоковані кадри, що опубліковані 31 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Новоєгорівки (біля кордону Луганської та Харківської областей, у напрямку Борову — Ред.)”, — поінформували в ISW.

На Харківському напрямку тривають бої, підтверджених змін лінії фронту не було, але російські джерела заявляють про успіхи.

“Бої тривали на північ і північний схід від Харкова 31 липня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські військові блогери стверджували, що російські війська незначно просунулися в районі Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська (на північний схід від Харкова) та захопили дві висоти біля Липців (на північ від Харкова). Російські війська також продовжували наземні атаки біля Глибокого (на північ від Харкова), Стариці (на південний захід від Вовчанська) та села Тихе (на схід від Вовчанська) 30 та 31 липня. Українська Харківська група військ повідомила, що російські війська перекинули підрозділи 1-ї штурмової роти 83-ї повітряно-десантної бригади на передові позиції у районі с. Тихе та перекидають підрозділи 22-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) з невказаного району в окупованій Луганській області до Стариці. Повідомляється, що підрозділи російської 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот), включаючи її батальйон “Тигр”, продовжують діяти в районі Липців”, — навели інформацію в Інституті вивчення війни.