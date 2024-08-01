ISW: российские войска продвинулись у Купянска, на Харьковском направлении бои

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 31 июля сообщил, что у ВС РФ есть продвижение на Харьковщине — в районе Синьковки.

«Российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к юго-западу от Сватово на фоне продолжающихся российских наступлений вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 31 июля. Геолоцированные кадры, опубликованные 31 июля, указывают на то, что российские войска продвинулись к юго-востоку от Синьковки (к северо-востоку от Купянска). Дополнительные геолоцированные кадры, опубликованные 31 июля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к югу от Новоегоровки (у границы Луганской и Харьковской областей, по направлению на Боровую — Ред.)», — проинформировали в ISW.

На Харьковском направлении продолжаются бои, подтвержденных изменений линии фронта не было, но российские источники заявляют о неких успехах.

«Бои продолжались к северу и северо-востоку от Харькова 31 июля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска незначительно продвинулись в районе Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска (к северо-востоку от Харькова) и захватили две высоты около Липцев (к северу от Харькова). Российские войска также продолжали наземные атаки около Глубокого (к северу от Харькова), Старицы (к юго-западу от Волчанска) и села Тихое (к востоку от Волчанска) 30 и 31 июля. Украинская Харьковская группа войск сообщила, что российские войска перебросили подразделения 1-й штурмовой роты 83-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции в районе с. Тихое и перебрасывают подразделения 22-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) из неуказанного района в оккупированной Луганской области в район Старицы. Сообщается, что подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот), включая ее батальон «Тигр», продолжают действовать в районе Липцев», — привели имеющуюся информацию в Институте изучения войны.