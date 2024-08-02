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Майже спокійна доба: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:02   02.08.2024
Оксана Горун
Майже спокійна доба: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 2 серпня поінформував, що “прилітало” по Куп’янському району, обійшлося без постраждалих.

За інформацією Синєгубова, суттєві наслідки протягом доби мали два обстріли. Обидва сталися у першій половині дня 1 серпня у Куп’янську та одній із громад району.

“9:00, м. Куп’янськ. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, дах та вікна. 12:55, Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла суха трава, площа пожежі – 2 га”, – поінформував начальник ХОВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 08:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 2 серпня поінформував, що “прилітало” по Куп’янському району, обійшлося без постраждалих".