Майже спокійна доба: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 2 серпня поінформував, що “прилітало” по Куп’янському району, обійшлося без постраждалих.

За інформацією Синєгубова, суттєві наслідки протягом доби мали два обстріли. Обидва сталися у першій половині дня 1 серпня у Куп’янську та одній із громад району.

“9:00, м. Куп’янськ. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, дах та вікна. 12:55, Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Глушківка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла суха трава, площа пожежі – 2 га”, – поінформував начальник ХОВА.