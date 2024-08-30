Мер: у Харкові «прильоти» у трьох місцях, зокрема по дванадцятиповерхівці
У Харкові один із КАБів після 15-ї години влучив у житлову дванадцятиповерхівку в Індустріальному районі, ще два – по центру та Немишлянському району.
За попередньою інформацією Ігоря Терехова, в Індустріальному районі КАБ влучив у житлову дванадцятиповерхівку. Там пожежа та часткова руйнація. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Є також попередня інформація про удар по Немишлянському району. У центрі минулося без жертв, але обстеження місця влучання КАБа триває.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Терехов підтвердив, що місто під ударом російських КАБів. Пізніше він повідомив про влучання однієї з авіабомб по цивільній інфраструктурі в центрі Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, прилеты, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові один із КАБів після 15-ї години влучив у житлову дванадцятиповерхівку в Індустріальному районі, ще два – по центру та Немишлянському району.".