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Мер: у Харкові «прильоти» у трьох місцях, зокрема по дванадцятиповерхівці

Події 15:56   30.08.2024
Олена Нагорна
Мер: у Харкові «прильоти» у трьох місцях, зокрема по дванадцятиповерхівці

У Харкові один із КАБів після 15-ї години влучив у житлову дванадцятиповерхівку в Індустріальному районі, ще два – по центру та Немишлянському району.

За попередньою інформацією Ігоря Терехова, в Індустріальному районі КАБ влучив у житлову дванадцятиповерхівку. Там пожежа та часткова руйнація. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Є також попередня інформація про удар по Немишлянському району. У центрі минулося без жертв, але обстеження місця влучання КАБа триває.

Нагадаємо, кілька вибухів  пролунало у Харкові після 15:18. Терехов підтвердив, що місто під ударом російських КАБів. Пізніше він повідомив про влучання однієї з авіабомб по цивільній інфраструктурі в центрі Харкова.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові один із КАБів після 15-ї години влучив у житлову дванадцятиповерхівку в Індустріальному районі, ще два – по центру та Немишлянському району.".