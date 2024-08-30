Мэр: в Харькове «прилеты» в трех местах, в Индустриальном районе — в 12-этажку

В Харькове один из КАБов после 15 часов попал в жилую двенадцатиэтажку в Индустриальном районе, еще два — по центру и Немышлянскому району.

По предварительной информации Игоря Терехова, в Индустриальном районе КАБ попал в жилую двенадцатиэтажку. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется.

Есть также предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа продолжается.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Терехов подтвердил, что город под ударом российских КАБов. Позже он сообщил о попадании одной из авиабомб по гражданской инфраструктуре в центе Харькова.