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Мэр: в Харькове «прилеты» в трех местах, в Индустриальном районе — в 12-этажку

Происшествия 15:56   30.08.2024
Елена Нагорная
Мэр: в Харькове «прилеты» в трех местах, в Индустриальном районе — в 12-этажку

В Харькове один из КАБов после 15 часов попал в жилую двенадцатиэтажку в Индустриальном районе, еще два — по центру и Немышлянскому району.

По предварительной информации Игоря Терехова, в Индустриальном районе КАБ попал в жилую двенадцатиэтажку. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется.

Есть также предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа продолжается.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Терехов подтвердил, что город под ударом российских КАБов. Позже он сообщил о попадании одной из авиабомб по гражданской инфраструктуре в центе Харькова.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове один из КАБов после 15 часов попал в жилую двенадцатиэтажку в Индустриальном районе, еще два — по центру и Немышлянскому району.".