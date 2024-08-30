Мэр: в Харькове «прилеты» в трех местах, в Индустриальном районе — в 12-этажку
В Харькове один из КАБов после 15 часов попал в жилую двенадцатиэтажку в Индустриальном районе, еще два — по центру и Немышлянскому району.
По предварительной информации Игоря Терехова, в Индустриальном районе КАБ попал в жилую двенадцатиэтажку. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется.
Есть также предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа продолжается.
Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Терехов подтвердил, что город под ударом российских КАБов. Позже он сообщил о попадании одной из авиабомб по гражданской инфраструктуре в центе Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, прилеты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове один из КАБов после 15 часов попал в жилую двенадцатиэтажку в Индустриальном районе, еще два — по центру и Немышлянскому району.".