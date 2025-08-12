Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня
У середу, 13 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 24 до 29.
Вітер північно-західний – 9-14 м/с.
«І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною – антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні. Тому повсюди в Україні – мало хмар, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи, словом, без опадів», – пише також синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Нова заборона для рибалок на Харківщині: подробиці, які штрафи
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 20:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 13 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".