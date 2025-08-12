Live
  • Вт 12.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.2

Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня

Погода 20:18   12.08.2025
Олена Нагорна
Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня

У середу, 13 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 24 до 29.

Вітер північно-західний – 9-14 м/с.

«І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною – антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні. Тому повсюди в Україні – мало хмар, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи, словом, без опадів», – пише також синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Нова заборона для рибалок на Харківщині: подробиці, які штрафи

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«ЗСУ хочуть ударити по Чугуєву, щоб зірвати переговори»: SPRAVDI спростовує
«ЗСУ хочуть ударити по Чугуєву, щоб зірвати переговори»: SPRAVDI спростовує
12.08.2025, 21:41
На двічі зруйнований ліцей у Старому Салтові знову виділяють гроші – ХАЦ
На двічі зруйнований ліцей у Старому Салтові знову виділяють гроші – ХАЦ
12.08.2025, 21:03
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
12.08.2025, 10:39
Надзвичайно важливе рішення: Терехов пояснив, навіщо в Харкові скликали сесію
Надзвичайно важливе рішення: Терехов пояснив, навіщо в Харкові скликали сесію
12.08.2025, 19:50
Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня
Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня
12.08.2025, 20:18
Дві зруйновані багатоповерхівки в Харкові розібрали, третя на підході
Дві зруйновані багатоповерхівки в Харкові розібрали, третя на підході
12.08.2025, 18:44

Новини за темою:

21:03
На двічі зруйнований ліцей у Старому Салтові знову виділяють гроші – ХАЦ
20:18
Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня
19:50
Надзвичайно важливе рішення: Терехов пояснив, навіщо в Харкові скликали сесію
18:44
Дві зруйновані багатоповерхівки в Харкові розібрали, третя на підході
18:01
Домашній тиран розбушувався на Олексіївці: жінку довелося забирати з квартири

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2025 в 20:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 13 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".