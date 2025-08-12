Без опадів, вночі все ще холодно: погода в Харкові та області на 13 серпня

У середу, 13 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри покажуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 25 до 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 24 до 29.

Вітер північно-західний – 9-14 м/с.

«І сьогодні, і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня над Україною – антициклон. А це означає, що будь-які серйозні чи й легковажні дощі малоймовірні. Тому повсюди в Україні – мало хмар, або й взагалі без хмар, багато сонця, замало вологи, словом, без опадів», – пише також синоптикиня Наталка Діденко.