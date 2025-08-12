Без осадков, ночью все еще холодно: погода в Харькове и области на 13 августа
В среду, 13 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 13 до 15 градусов, днем – от 25 до 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 12 до 17 градусов, дневная – от 24 до 29.
Ветер северо-западный – 9-14 м/с.
«И сегодня, и завтра, и послезавтра, и до конца недели над Украиной – антициклон. А это значит, что какие-либо серьезные или даже небольшие дожди маловероятны. Поэтому повсюду в Украине – мало облаков или вообще без облаков, много солнца, мало влаги, словом, без осадков», – пишет также синоптик Наталья Диденко.
