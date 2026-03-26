Компьютеры «строго под задачу» — экономия, которая закрывает путь к апгрейду

26.03.2026
Алексей Наумов
Готовый ПК для офиса: процессор, 16 ГБ памяти, SSD. Характеристики закрывают текущие задачи, цена не давит на бюджет — логичный выбор. Пока через два года не окажется, что систему невозможно нарастить, просто потому, что платформа не предусматривала роста. Разберем, почему устройства под задачу оказываются дороже, чем готовые компьютеры с «правильным» запасом.

Что прячется за строкой «чипсет» в характеристиках

При выборе готового ПК внимание достается процессору, памяти и накопителю. Строку «чипсет» пролистывают — какая разница, H610 или B760, если процессор тот же? Но разница огромна, хотя проявляется не сразу.

Чипсет определяет, сколько устройств можно подключить и на какой скорости. На бюджетных платформах производители экономят осознанно — вот что теряет покупатель ПК на H610 по сравнению с B660/B760:

  • два слота памяти вместо четырех — максимум 32 ГБ, и расширяться некуда;
  • один M.2 вместо двух-трех — второй NVMe добавить негде;
  • заблокирован XMP — DDR4–3200 по JEDEC остается потолком, минус 5–8% производительности;
  • двенадцать линий PCIe 3.0 от чипсета — вдвое медленнее, чем PCIe 4.0 на B760.

У AMD аналогичная картина: A620 ограничивает TDP процессора 65 ваттами и запрещает Precision Boost Overdrive. Система работает — но в рамках, жестко заданных на этапе сборки.

Когда задачи перерастают платформу

Браузер с тридцатью вкладками и видеозвонок съедают 16 ГБ. Докупить модуль? На готовом ПК с H610 оба слота заняты — единственный путь нарастить объем — выбросить старые планки. На системе с B660 достаточно добавить модули в свободные слоты.

Хранилище заполняется еще быстрее. Системный SSD на 512 ГБ подходит к концу, нужен второй NVMe — но M.2-разъем один. Установка через адаптер упирается в линии PCIe 3.0, часть которых уже распределена.

Третий запрос — процессор помощнее. VRM бюджетных плат на четырех-шести фазах не справляется со старшими моделями, а A620 отсекает CPU с TDP выше 65 Вт. В готовом ПК замена платы — это разборка, переустановка системы и потеря гарантии.

Переплата сейчас или новый ПК потом

Готовый ПК на B660 или B650 стоит примерно на 27% дороже аналога на бюджетном чипсете. За эту наценку — четыре слота памяти (два часто свободны), два-три M.2 и полная поддержка процессоров платформы без ограничений по TDP. Через два года добавить память или накопитель — дело пяти минут.

На бюджетной платформе то же действие превращается в замену системы. Наценка окупается при первом же апгрейде, когда задачи перерастут «строго определенные» рамки.

  Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 11:05;

