Комп’ютери “суворо під завдання” – економія, яка закриває шлях до апгрейду

Готовий ПК для офісу: процесор, 16 ГБ пам’яті, SSD. Характеристики закривають поточні завдання, ціна не тисне на бюджет – логічний вибір. Поки через два роки не виявиться, що систему неможливо наростити, просто тому, що платформа не передбачала зростання. Розберемо, чому пристрої під завдання виявляються дорожчими, ніж готові комп’ютери з «правильним» запасом.

Що ховається за рядком «чіпсет» у характеристиках

При виборі готового ПК увага дістається процесору, пам’яті та накопичувачу. Рядок “чіпсет” перегортають – яка різниця, H610 або B760, якщо процесор той же? Але різниця величезна, хоча проявляється не відразу.

Чіпсет визначає, скільки пристроїв можна підключити і на якій швидкості. На бюджетних платформах виробники заощаджують усвідомлено — ось що втрачає покупець ПК на H610 у порівнянні з B660/B760:

два слоти пам’яті замість чотирьох – максимум 32 ГБ, і розширюватися нікуди;

один M.2 замість двох-трьох – другий NVMe додати ніде;

заблокований XMP – DDR4-3200 по JEDEC залишається стелею, мінус 5-8% продуктивності;

дванадцять ліній PCIe 3.0 від чіпсету – вдвічі повільніше, ніж PCIe 4.0 на B760.

У AMD аналогічна картина: A620 обмежує TDP процесора 65 Вт і забороняє Precision Boost Overdrive. Система працює — але в рамках жорстко заданих на етапі сборки.

Коли завдання переростають платформу

Браузер із тридцятьма вкладками та відеодзвінок з’їдають 16 ГБ. Докупити модуль? На готовому ПК з H610 обидва слоти зайняті – єдиний шлях наростити обсяг – викинути старі планки. На системі з B660 достатньо додати модулі у вільні слоти.

Сховище заповнюється ще швидше. Системний SSD на 512 ГБ добігає кінця, потрібен другий NVMe – але M.2-роз’єм один. Установка через адаптер упирається у лінії PCIe 3.0, частина яких вже розподілена.

Третій запит – процесор потужніший. VRM бюджетних плат на чотири-шість фаз не справляється зі старшими моделями, а A620 відсікає CPU з TDP вище 65 Вт. У готовому ПК заміна плати – це розборка, переустановка системи та втрата гарантії.

Переплата зараз чи новий ПК потім

Готовий ПК на B660 або B650 коштує приблизно на 27% дорожче за аналог на бюджетному чіпсеті. За цю націнку – чотири слоти пам’яті (два часто вільні), два-три M.2 та повна підтримка процесорів платформи без обмежень по TDP. За два роки додати пам’ять чи накопичувач — справа п’яти хвилин.

На бюджетній платформі та ж дія перетворюється на заміну системи. Націнка окупається при першому ж апгрейді, коли завдання переростуть “суворо певні” рамки.