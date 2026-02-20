Стабілізатори напруги: яку техніку потрібно захищати в першу чергу (відео)

Через постійні коливання напруги в мережі насамперед потерпають холодильники та електронна техніка — вони чутливі як до перепадів вище за 253 В, так і до низької напруги. Експерти радять оснащувати такі прилади стабілізаторами, щоб продовжити термін їхньої служби.

Стабілізатори напруги — дуже корисні прилади, які допомагають вирівнювати напругу, коли вона виходить за допустимі межі. Насамперед їх варто використовувати для техніки з електричними двигунами або компресорами, розповів в інтерв’ю МГ “Об’єктив” доцент кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” Сергій Вировець.

“Кожен із мешканців у своїй квартирі має холодильник, який дуже чутливий не тільки до високої напруги, але є ще й низька напруга. Це такий аварійний і непростий режим роботи для звичайного побутового холодильника. Тому холодильники необхідно оснащувати стабілізаторами напруги для того, щоб продовжити термін їхньої роботи”, — пояснив Вировець.

Електронна техніка також потребує захисту. За низької напруги можуть не запускатися блоки живлення комп’ютерів, ноутбуків або не заряджатися станції.

Вировець зазначає, що вибір залежить від фінансових можливостей. Є компактні стабілізатори невеликої потужності для окремих приладів — холодильника, зарядної станції, комп’ютера.

“Є варіанти, які встановлюються на оселю в цілому. Я думаю, що їх можна знайти, але вартість такого стабілізатора досить істотна”, — додав експерт.

Він підсумував: використовувати стабілізатори варто, але рішення залежить від бюджету та потреб мешканців.

У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про різноманітність приладів та гаджетів, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах, як уберегти техніку від стрибків напруги і що робити, якщо зникло не тільки світло, а й опалення. Докладніше – у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив».