Стабілізатори напруги: яку техніку потрібно захищати в першу чергу (відео)
Через постійні коливання напруги в мережі насамперед потерпають холодильники та електронна техніка — вони чутливі як до перепадів вище за 253 В, так і до низької напруги. Експерти радять оснащувати такі прилади стабілізаторами, щоб продовжити термін їхньої служби.
Стабілізатори напруги — дуже корисні прилади, які допомагають вирівнювати напругу, коли вона виходить за допустимі межі. Насамперед їх варто використовувати для техніки з електричними двигунами або компресорами, розповів в інтерв’ю МГ “Об’єктив” доцент кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” Сергій Вировець.
“Кожен із мешканців у своїй квартирі має холодильник, який дуже чутливий не тільки до високої напруги, але є ще й низька напруга. Це такий аварійний і непростий режим роботи для звичайного побутового холодильника. Тому холодильники необхідно оснащувати стабілізаторами напруги для того, щоб продовжити термін їхньої роботи”, — пояснив Вировець.
Електронна техніка також потребує захисту. За низької напруги можуть не запускатися блоки живлення комп’ютерів, ноутбуків або не заряджатися станції.
Вировець зазначає, що вибір залежить від фінансових можливостей. Є компактні стабілізатори невеликої потужності для окремих приладів — холодильника, зарядної станції, комп’ютера.
“Є варіанти, які встановлюються на оселю в цілому. Я думаю, що їх можна знайти, але вартість такого стабілізатора досить істотна”, — додав експерт.
Він підсумував: використовувати стабілізатори варто, але рішення залежить від бюджету та потреб мешканців.
У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про різноманітність приладів та гаджетів, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на питання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах, як уберегти техніку від стрибків напруги і що робити, якщо зникло не тільки світло, а й опалення. Докладніше – у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив».
Читайте також: Вижити без світла та тепла: топ-3 пристроїв від фахівців із Харкова (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, НТУ «ХПИ», техника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Стабілізатори напруги: яку техніку потрібно захищати в першу чергу (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2026 в 12:10;