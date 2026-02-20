Стабилизаторы напряжения: какую технику нужно защищать в первую очередь 📹
Из-за постоянных колебаний напряжения в сети в первую очередь страдают холодильники и электронная техника — они чувствительны как к перепадам выше 253 В, так и к низкому напряжению. Эксперты советуют оснащать такие приборы стабилизаторами, чтобы продлить срок их службы.
Стабилизаторы напряжения — очень полезные приборы, которые помогают выравнивать напряжение, когда оно выходит за допустимые пределы. Прежде всего их стоит использовать для техники с электрическими двигателями или компрессорами, рассказал в интервью МГ «Объектив» доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Выровец.
«Каждый из жильцов в своей квартире имеет холодильник, который очень чувствителен не только к высокому напряжению, но и к низкому напряжению. Это такой аварийный и непростой режим работы для обычного бытового холодильника. Поэтому холодильники необходимо оснащать стабилизаторами напряжения для того, чтобы продлить срок их работы», — пояснил Выровец.
Электронная техника также нуждается в защите. При низком напряжении могут не запускаться блоки питания компьютеров, ноутбуков или не заряжаться станции.
Выровец отмечает, что выбор зависит от финансовых возможностей. Есть компактные стабилизаторы небольшой мощности для отдельных приборов — холодильника, зарядной станции, компьютера.
«Есть варианты, которые устанавливаются на дом в целом. Я думаю, что их можно найти, но стоимость такого стабилизатора достаточно существенная», — добавил эксперт.
Он подытожил: использовать стабилизаторы стоит, но решение зависит от бюджета и потребностей жильцов.
В полном интервью специалисты ХПИ рассказали о разнообразии приборов и гаджетов, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».
Читайте также: Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: новости Харькова, НТУ «ХПИ», техника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Стабилизаторы напряжения: какую технику нужно защищать в первую очередь 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 февраля 2026 в 12:10;