Стабилизаторы напряжения: какую технику нужно защищать в первую очередь 📹

Общество 12:10   20.02.2026
Елена Нагорная
Из-за постоянных колебаний напряжения в сети в первую очередь страдают холодильники и электронная техника — они чувствительны как к перепадам выше 253 В, так и к низкому напряжению. Эксперты советуют оснащать такие приборы стабилизаторами, чтобы продлить срок их службы.

Стабилизаторы напряжения — очень полезные приборы, которые помогают выравнивать напряжение, когда оно выходит за допустимые пределы. Прежде всего их стоит использовать для техники с электрическими двигателями или компрессорами, рассказал в интервью МГ «Объектив» доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Выровец.

«Каждый из жильцов в своей квартире имеет холодильник, который очень чувствителен не только к высокому напряжению, но и к низкому напряжению. Это такой аварийный и непростой режим работы для обычного бытового холодильника. Поэтому холодильники необходимо оснащать стабилизаторами напряжения для того, чтобы продлить срок их работы», — пояснил Выровец.

Электронная техника также нуждается в защите. При низком напряжении могут не запускаться блоки питания компьютеров, ноутбуков или не заряжаться станции.

Выровец отмечает, что выбор зависит от финансовых возможностей. Есть компактные стабилизаторы небольшой мощности для отдельных приборов — холодильника, зарядной станции, компьютера.

«Есть варианты, которые устанавливаются на дом в целом. Я думаю, что их можно найти, но стоимость такого стабилизатора достаточно существенная», — добавил эксперт.

Он подытожил: использовать стабилизаторы стоит, но решение зависит от бюджета и потребностей жильцов.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали о разнообразии приборов и гаджетов, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».

Читайте также: Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)

Автор: Елена Нагорная
