Современные тренды кухонной техники – дизайн, функции и смарт-возможности

Актуальная стилистика техники для кухни

Главная тенденция современных кухонь – минимализм и целостность дизайна в деталях. Поэтому техника должна быть незаметной, но эффективной, вписываться в стиль интерьера и создавать концепцию единства.

Самые дизайнерские решения, с которых следует начать выбор:

Матовые поверхности и естественный цвет — графит, черный, белый, коричневый.

Встроенная техника, которая прячется за фасадами или выглядит как часть мебели.

Сенсорное управление без кнопок, создающее чистые гладкие линии.

Антиотпечатковое покрытия – техника менее загрязняется и легче ухаживает.

Современные решения продуманы таким образом, чтобы не доминировать на кухне своим видом, а выполнять только свою работу. Прямые линии, понятные цвета, простое управление – главные требования пользователей, выполняемые украинскими производителями.

Безопасность и энергоэффективность техники для кухни

Тренд на энергосбережение – один из наиболее актуальных и полезных, ведь помогает снизить затраты и сохранить ресурс техники. Для этого в модели встроены интересные настройки и возможности.

Чем отличается современная техника:

Инверторными моторами, которые работают тише, длиннее и экономнее.

LED-освещением, служащее годами и потребляющее минимум электричества.

Автовыключение в духовках и варочных поверхностях.

Защитой от перегрева, блокировкой от детей, контролем пламени.

Классы энергопотребления A+, A++ и выше.

Безопасность тоже стоит на важном месте – датчики, защитные функции, термостойкие материалы – все это работает так, чтобы пользователь мог готовить без лишнего волнения.

Производительность и экономность техники для кухни

Современная кухонная техника создана так, чтобы работать максимально эффективно, но при этом тратить минимум ресурсов. К таким примерам относятся вытяжки, способные очищать воздух очень быстро, но при этом работают почти бесшумно.

Индукционные панели – еще один вариант техники, заботящейся о ваших счетах. Они нагревают только дно посуды, а не воздух вокруг, поэтому почти вся энергия используется с пользой и разумом.

Современные духовки также заботятся о бережливости, и именно для этого у них есть технологии равномерного прогрева, конвекция для ускорения приготовления, предварительное программирование температуры. Такие функции удобны, полезны и уменьшают расход электричества.

Дистанционное управление техникой для кухни

Современная техника умеет работать так, чтобы подстраиваться под ваш график, ритм дня и даже настроение и делает это максимально ненавязчиво. А самое приятное то, что управлять ею можно дистанционно, где бы вы ни были.

К примеру, вы только едете по дороге домой, а духовка уже разогревается до нужной температуры. Техника реагирует на команды со смартфона быстро и четко – вы можете включить или выключить прибор, установить таймер, изменить режим или температуру.

Также есть модели, способные самостоятельно определять, когда нужно внести изменения в работу – повысить или снизить мощность, помыть или поменять фильтр. Даже такие важные мелочи, которые вы не замечаете каждый день, легко контролирует сама бытовая техника.

